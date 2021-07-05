Жителей Сочи хотят эвакуировать из-за стихийного бедствия

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Жители активно публикуют в соцсетях последствия потопа и с ужасом подсчитывают предполагаемый ущерб.
Из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реках Хорота и Мацеста, передает zakon.kz.
Власти предупредили, что жителям, возможно, придется эвакуироваться, - говорится в сообщении РБК.
Жители активно публикуют в соцсетях последствия потопа и с ужасом подсчитывают предполагаемый ущерб.
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