Казанскому стрелку продлили срок ареста

Заседание проходило в отсутствие обвиняемого.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, до 11 октября, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Галявиеву И. Р., обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября, - сказали в пресс-службе суда.

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Заседание проходило в отсутствие обвиняемого.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали.

По данным ОНК Москвы, 15 июня обвиняемого доставили в Москву для проведения экспертизы в Институте скорой помощи им. В.П. Сербского.

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