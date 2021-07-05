Иппотерапия как способ развития детей с особыми потребностями

Это одна из форм реабилитации детей с диагнозом ДЦП.

В Алматы для детей с особыми потребностями стартовал проект "Иппотерапия "Адаптивный конный спорт". Он разработан в рамках инициативы Фонда Первого Президента Нурсултана Назарбаева "Қамқорлық" по поручению Касым-Жомарта Токаева, а также во исполнение предвыборной программы партии "Nur Otan" - "Путь перемен: достойная жизнь каждому", передает zakon.kz.

Иппотерапия - одна из форм реабилитации детей с диагнозом "детский церебральный паралич". Она является особым видом лечебной физкультуры и способна оказать неоценимую помощь в устранении двигательных расстройств.

Эффективность иппотерапии уже давно доказана. Она способна ставить на ноги детей с ДЦП, улучшать ходьбу, укреплять глубокие мышцы спины, улучшать вестибулярный аппарат, мозжечок, - говорит реабилитолог Сергей Селиванов.

Специалист отмечает, что очень важна и психологическая составляющая лечения: верховая езда приносит ребенку только положительные эмоции. Общение с лошадью, преодоление чувства страха - все это является огромной движущей силой в деле достижения положительного результата.

Мамы, воспитывающие детей-инвалидов, проходивших курсы иппотерапии, заметили динамику в их развитии. Для них это намного эффективнее, чем занятия с дельфинами. Раньше родителям приходилось оплачивать самим такие курсы, что не каждому по карману, и они обратились к нам за поддержкой. В рамках госзаказа акимат города Алматы профинансировал эту программу и дал детям с ДЦП и расстройствами аутического спектра возможность заниматься иппотерапией бесплатно. Также на территории алматинского ипподрома детям выделили помещения, и теперь у них есть кабинеты ЛФК и массажа, что очень удобно, – отмечает заместитель акима Алматы Максат Кикимов.

Акмарал Сансызбаева - мама особенного ребенка. У ее сына Амана врожденный ДЦП гиперкинетической формы и симптоматическая эпилепсия. Скоро мальчику исполнится семь лет.

Иппотерапией мы занимаемся уже два года, а до этого ездили на лечение за границу. В процессе иппотерапии в комплексе с ЛФК я заметила подвижки в развитии ребенка. Он стал более спокойным, ночью стал хорошо спать, и даже несмотря на то, что очень боится животных, с лошадьми общается с удовольствием. Я очень благодарна акимату за этот проект. Подобные акции для нас большая поддержка, - говорит Акмарал.

У внучки Сары Мусаровой Аиши - атонико-астатическая форма ДЦП. У девочки был недостаток веса и слабые мышцы. Сейчас она проходит второй курс иппотерапии.

Результаты мы заметили на пятый день. Ребенок стал прибавлять в весе, начали укрепляться мышцы. И представляете, неделю назад она сама встала на ножки и сделала свои первые в жизни шаги. Мы все плакали от радости. Спасибо всем, кто поддержал этот замечательный проект! - благодарит Сара Мусарова.

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