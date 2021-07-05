Неизвестные обстреляли зрителей футбольного матча в Мексике, есть жертвы

Преступники прибыли на внедорожнике и на трех мотоциклах.

По меньшей мере четыре человека погибли и трое получили ранения в мексиканском городе Куэрнавака штат Морелос в результате нападения неизвестных на зрителей футбольного матча, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По версии полиции, преступление совершила одна из группировок, противостоящая другой банде в борьбе за сферы влияния в распространении наркотиков в Куэрнаваке, главарь которой находился на стадионе. Преступники прибыли на внедорожнике и на трех мотоциклах. Они открыли огонь по зрителям, а потом скрылись. Их розыск по горячим следам не дал результата, - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств происшествия. Пока не выдвигалось версий насчет вероятных организаторов и исполнителей преступной акции.

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