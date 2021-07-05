Газифицирована будет не только столица - Назарбаев

В настоящее время город Нур-Султан обеспечен природным газом только на 30%.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Qazaqstan" рассказал об этапах газификации столицы, передает zakon.kz.

На сегодняшний день с юга страны протянуто более тысячи километров газопровода. Газифицирована будет не только столица, но и Караганда, Жезказган, Петропавловск и Кокшетау. В настоящее время город Нур-Султан обеспечен природным газом только на 30%, а в 2022 году этот показатель достигнет уже 100%. Следующая основная цель - перевод столичных ТЭЦ на газ. Потому что в последние годы город окутал смог. Чтобы не допускать этого впредь, все котлы городских энергоисточников будут заменены на газовые, - рассказал Назарбаев.

Также он подчеркнул, что вся работа будет завершена в следующем году.

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Помимо этого, Елбасы прокомментировал ход архитектурных изменений в столице.

Я часто встречаюсь с акимом столицы. Я указываю на проблемные пятна в застройке. Я расстраиваюсь, когда что-то идет не так. В этом городе должно быть много архитектурных построек, и каждый градоначальник вносит свой вклад в архитектурный стиль Нур-Султана. Неудивительно, что столица сейчас частично состоит из одноэтажных частных построек, раньше они были расположены на окраинах города, а теперь оказались посередине. Конечно, столица не должна состоять только из высотных строений, но центр города должны украшать здания, соответствующие столичному статусу, - подчеркнул Первый Президент.

По словам Назарбаева, в этом году в столице будет построено 3 млн кв. м жилья.

В эфире телеканала "Qazaqstan" вышел документальный фильм "Nur-Sultan. Қолтаңба", в котором Назарбаев рассказал о прошлом и будущем развития столицы.

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