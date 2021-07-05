Стало известно о первых жертвах степных пожаров в Казахстане

Помогают укротить стихию местные жители и даже дети.

От пожара в степи пострадали жители десятка сел Улытауского района Карагандинской области, где огонь не могут потушить уже пятый день, передает zakon.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

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Для усиления группировки из города Караганды дополнительно направлены три единицы техники и 42 человека личного состава. Из поселка Жанаарка направлена автоцистерна 10-тонная для тушения природных пожаров, - рассказал замначальника ДЧС Карагандинской области Нурлан Бекбосынов.

Отмечается, что пожарные обнаружили в регионе тело 23-летнего парня. Также в Акмолинской области погиб 37-летний сельчанин, пытаясь потушить степной пожар, который спровоцировал удар молнии. Причина карагандинских пожаров пока не ясна. Заживо сгорают домашние животные - овцы, коровы и телята.

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Всего задействованы 396 пожарных, 70 единиц техники и два вертолета. В Карагандинской области насчитали 17 очагов природных пожаров. В Улытауском районе горят 1100 га. В других районах огнем объяты 378 га. Сейчас на территории трех сельских округов - Жангельдинского, Актастинского и Амангельдинского - объявили ЧС. Помогают укротить стихию местные жители, и даже дети.

С 1 по 4 июля около нашего села Байконур горит степь. Наши сразу выехали тушить на мотоциклах и узнали, что в 60-70 км от нас в крестьянском хозяйстве погиб весь скот, - говорит житель села Байконыр Нурбек Рахметов.

Как уточняется, создана комиссия для оценки ущерба. Местные жители сообщили, что погибли, как минимум, 350 овец и коров. Выгорели пастбища, где паслись животные. Сельчане надеются, что их не оставят наедине с бедой, и власти помогут снова встать на ноги и заниматься животноводством.

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