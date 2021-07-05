Двух парней избили в Рудном за "голый торс"

Очевидцы рассказали, что нападавших было 10 человек.

Костанайские полицейские разбираются в деталях драки, после которой два потерпевших 23 и 26-ти лет без сознания были доставлены в больницу. Родные опасаются, что нападавшие могут избежать наказания, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Эти просто докопались, началось избиение. Один парень лежит здесь у нас, в Рудном, в реанимации с пробитым черепом, у второго просто от челюсти ничего не осталось – нет зубов. То есть представляете, да, какое это будет дорогостоящее восстановление? Вот и при всем при этом сейчас эту историю как-то пытаются замять. Считаю, что такие вещи должны быть наказаны, - беспокоится родственница потерпевших Валентина Отдатченко.

Как уточняется, ночью две молодые пары заехали в магазин за водой, там же и произошла драка. В интернет попали кадры, которые были сняты на камеру наблюдения. Позже очевидцы рассказали, что нападавших было 10 человек, все они попеременно били потерпевших. Не остановились, даже когда те потеряли сознание. Одному из парней уже сделали операцию по восстановлению челюсти. В полиции уточнили, подозреваемых в хулиганстве пока только четверо, им от 17 до 19 лет.

Установлено, что причиной конфликта явились следующие обстоятельства: так, один из потерпевших зашел в магазин с голым торсом, ну, то есть был обнажен до пояса. На это один из подозреваемых сделал ему замечание, из-за этого образовался конфликт, переросший в драку. Досудебное расследование только начато, срок досудебного расследования составляет два месяца, - рассказал начальник отдела следственного управления ДП Костанайской области Артем Ткаченко.

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