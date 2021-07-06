Автомобиль сгорел в гаражном боксе в Актау

В пожаре никто не пострадал.

Информация о пожаре в 28А микрорайоне Актау поступила в дежурную часть 5 июля в 14:55, передает zakon.kz.

По приезду на место происшествия пожарные обнаружили горение автомобиля Lada Priora в гаражном боксе. Пожар ликвидировали в 15:15 часов, - рассказал "Ладе" старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау Максат Шапхатов.

В пожаре никто не пострадал. В тушении задействовали две единицы техники и семь сотрудников пожарной службы.

Причина возгорания пока неизвестна.

Очевидцы сняли ЧП на видео.

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