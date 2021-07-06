Число скончавшихся от коронавируса в Африке превысило 145 тыс.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР.

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 5 666 152, скончались 145 594 человека. Выздоровели более 4,9 млн человек, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 062 896 и 61 840 соответственно. В Египте зафиксировано 16 264 летальных исхода, отмечено 282 082 случая заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 9 319 человек, - рассказали в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших вслед за ЮАР следуют Эфиопия (276 435 и 4 331 соответственно), Кения (185 868 и 3 675) и Нигерия (167 859 и 2 121).

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