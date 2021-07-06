Стимулировать нервную систему можно также, употребляя такие овощи, как баклажаны, свежие лук и чеснок.

Врач-диетолог назвала продукты с бодрящим эффектом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По ее словам, обычно для того, чтобы взбодриться, мы прибегаем к помощи кофе, однако есть и другие варианты. Так, например, любой цитрусовый сок обладает бодрящим действием.

В принципе, это свойство имеет большинство фруктов и ягод. Например, кислые, кисло-сладкие ягоды, такие как черешня, вишня. Также все красные и темно-синие ягоды: клубника, черника, черная смородина, — отметила нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что стимулировать нервную систему можно также, употребляя такие овощи, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Как указала врач, некоторые овощи бодрят лишь в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства.

Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим, — пояснила Белоусова.

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