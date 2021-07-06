Первую казахстанку в UFC обвинили в наркомании

Украинская спортсменка Марина Мороз заявила, что Мария Агапова является наркоманкой.

Менеджер Марии Агаповой, ответил на обвинения украинской спортсменки Марины Мороз, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Мороз заявила, что Агапова является наркоманкой.

Это просто абсурд. Во-первых, в зале она максимум продавала свои картины, это общеизвестный факт. Во-вторых, в этом же самом интервью Мороз говорит, что Маша разбила уже две машины. То есть, по ее логике, у Маши нет денег, и она попрошайничает, но при этом есть деньги не на одну, а на две машины. Так же Мороз прекрасно знает, что у Маши есть спонсоры, один из которых так же является спонсором Мороз. Она даже знает сколько денег получает от них Мария. Так что с финансами проблем у Агаповой нет, в отличии от Мороз. В общем, данное заявление, это просто ахинея, - подчеркнул Александр Ромашов.

По его словам, Мороз вообще не берет во внимание что до UFC Агапова досрочно снесла в Invicta всех, кого ей давали, а потом в первом же своем бое в UFC получила бонус. И это по мнению Мороз после того, как Маша тренировалась, приходя с ночных наркотических трипов? Ну, не бред ли?!

Интересно, почему тогда Маша без проблем и стабильно допускается к боям, при этом мы не слышим от USADA что наш боец был пойман на употреблении тяжелых наркотиков. Если кто не в курсе, то боец раз в месяц заполняет форму, где указывает свое местоположение. И если USADA не может проверить бойца, то это как минимум дисквалификация.

Более того, если подобное повторится, это может повлечь за собой увольнение из UFC. Но мало того, что нет отстранений или дисквалификаций, так Марии уже предложен контракт от UFC на бой, который она уже подписала. Ждем официального анонса, — сказал Ромашов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Павлом Левковичем.

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