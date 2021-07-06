Каким заведениям разрешат работать в Мангистауской области

Вышло новое постановление главного санврача Мангистауской области.

Вышло новое постановление главного санврача Мангистауской области "Об ограничении и ужесточении работы объектов предпринимательства, работающих по мобильному приложению Ashyq", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни будут работать при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, с установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00.

Наложен запрет на работу в субботние и воскресные дни. Доставка и вынос еды в штатном режиме.

Для объектов общественного питания, в том числе банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе, проведение поминок), участвующих в проекте Ashyq, установлен режим работы внутри помещения в будние и выходные дни с 07:00 до 20:00 и на открытом воздухе с 7:00 до 22:00 (летние залы).

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq).

Разрешена организация работы фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, только для объектов, участвующих в проекте Ashyq, с проведением занятий группой не более 5 человек с установлением режима работы в будние дни с 10:00 до 22:00 и с запретом работы в субботу и воскресенье.

Также наложен запрет на работу фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Согласно постановлению, наложен запрет на движение междугородних регулярных автобусов (микроавтобусов).

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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