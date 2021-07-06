Более 2600 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 710,
- в городе Алматы - 277,
- в городе Шымкент - 103,
- в Акмолинской области - 124,
- в Актюбинской области - 42,
- в Алматинской области - 88,
- в Атырауской области - 154,
- в ВКО - 55,
- в Жамбылской области - 60,
- в ЗКО - 181,
- в Карагандинской области - 490,
- в Костанайской области - 54,
- в Кызылординской области - 30,
- в Мангыстауской области - 83,
- в Павлодарской области - 105,
- в СКО - 30,
- в Туркестанской области - 32.
Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 496,
- в городе Алматы - 223,
- в городе Шымкент - 25,
- в Акмолинской области - 41,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 23,
- в Атырауской области - 24,
- в ВКО - 64,
- в Жамбылской области - 18,
- в ЗКО - 60,
- в Карагандинской области - 130,
- в Костанайской области - 16,
- в Кызылординской области – 17,
- в Мангыстауской области - 49,
- в Павлодарской области - 61,
- в СКО - 7,
- в Туркестанской области - 13.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 403 388 человек.
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