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Более 2600 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 6 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 710,
  • в городе Алматы - 277,
  • в городе Шымкент - 103,
  • в Акмолинской области - 124,
  • в Актюбинской области - 42,
  • в Алматинской области - 88,
  • в Атырауской области - 154,
  • в ВКО - 55,
  • в Жамбылской области - 60,
  • в ЗКО - 181,
  • в Карагандинской области - 490,
  • в Костанайской области - 54,
  • в Кызылординской области - 30,
  • в Мангыстауской области - 83,
  • в Павлодарской области - 105,
  • в СКО - 30,
  • в Туркестанской области - 32.

Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 496,
  • в городе Алматы - 223,
  • в городе Шымкент - 25,
  • в Акмолинской области - 41,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 23,
  • в Атырауской области - 24,
  • в ВКО - 64,
  • в Жамбылской области - 18,
  • в ЗКО - 60,
  • в Карагандинской области - 130,
  • в Костанайской области - 16,
  • в Кызылординской области – 17,
  • в Мангыстауской области - 49,
  • в Павлодарской области - 61,
  • в СКО - 7,
  • в Туркестанской области - 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 403 388 человек.

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