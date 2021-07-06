Более 2600 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 710,

в городе Алматы - 277,

в городе Шымкент - 103,

в Акмолинской области - 124,

в Актюбинской области - 42,

в Алматинской области - 88,

в Атырауской области - 154,

в ВКО - 55,

в Жамбылской области - 60,

в ЗКО - 181,

в Карагандинской области - 490,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 30,

в Мангыстауской области - 83,

в Павлодарской области - 105,

в СКО - 30,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 496,

в городе Алматы - 223,

в городе Шымкент - 25,

в Акмолинской области - 41,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 23,

в Атырауской области - 24,

в ВКО - 64,

в Жамбылской области - 18,

в ЗКО - 60,

в Карагандинской области - 130,

в Костанайской области - 16,

в Кызылординской области – 17,

в Мангыстауской области - 49,

в Павлодарской области - 61,

в СКО - 7,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 403 388 человек.

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