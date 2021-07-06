США призвали Грузию наказать применивших насилие противников марша ЛГБТ

Пострадало свыше 50 представителей СМИ, в них кидали палки и бутылки.

США осуждают применение насилия со стороны противников проведения марша ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Об этом говорится в размещенном в Twitter заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию, - отмечается в тексте.

Напомним, 5 июля в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Однако тысячи сторонников традиционных ценностей с утра начали собираться в центре грузинской столицы, чтобы сорвать эту акцию.

Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадало свыше 50 представителей СМИ, в них кидали палки и бутылки.

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