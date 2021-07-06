Откройте для себя Нур-Султан: столица с высоты птичьего полета

Телерадиокомплекс Президента РК презентовал видеоролик.

Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан презентует видеоролик ко Дню столицы, сообщает zakon.kz.

Вся неповторимая красота и величие нашей столицы запечатлены в невероятно сказочных кадрах, снятых камерой высокого разрешения с высоты птичьего полета.

Откройте для себя Нур-Султан по-новому, взглянув на прекрасные виды любимого города с высоты птичьего полета.С Днем столицы! - отметили в telegram канале под описанием видео.

Над видеороликом работали: Режиссер-постановщик - Алмат Жаксылык. Операторы - Шагырбаев Досбол, Маликов Болатбек. Режиссер монтажа - Аян Алимханов. Звукорежиссер - Аскар Шафи.

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