В ДЧС предупредили об аномальной жаре в Алматы

Жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

В ДЧС города Алматы жителей города и гостей южной столицы предупредили об аномальной жаре, сообщает zakon.kz.

В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" аномальная жара в городе Алматы сохраняется. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +36+38℃, - говорится в сообщении.

Было отмечено, что жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление, - добавили в ДЧС.

Жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

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