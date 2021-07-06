Полицейского нашли повешенным в Павлодарской области

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.

Ночью 5 июля майора полиции нашли повешенным в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

5 июля в 23.40 в городе Аксу Павлодарской области обнаружен труп майора полиции, который покончил жизнь самоубийством путем повешения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан, - цитирует КазТАГ заместителя начальника ДП Павлодарской области Жандоса Орумбаева.

По его словам, назначена экспертиза. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.

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