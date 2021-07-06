Огромный вклад Десантно-штурмовые войска вносят в осуществление миротворческой деятельности.

Десантно-штурмовые войска Казахстана отмечают профессиональный праздник, сообщает zakon.kz.

6 июля 2000 года Указом Президента страны в Вооруженных Силах Республики Казахстан созданы Мобильные силы, которые в дальнейшем были реформированы в Аэромобильные войска, а в 2017 году обрели современную структуру и преобразованы в Десантно-штурмовые войска.

В разные годы этим родом войск командовали генерал-майор Уали Еламанов, генерал-полковник Сакен Жасузаков, генерал-лейтенант Мурат Майкеев, генерал-майор Адылбек Алдабергенов, генерал-майор Даулет Оспанов, генерал-майор Алмаз Джумакеев, генерал-майор Кайдар Каракулов, генерал-майор Каныш Абубакиров. Сегодня руководит Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев.

В настоящее время Десантно-штурмовые войска – это высокомобильный и оснащенный современной техникой род войск, который способен выполнять задачи, как в боевых порядках, так и в отрыве от главных сил, в том числе в тылу противника.

Их боевую мощь составляют десантно-штурмовые, артиллерийские, штурмовые, разведывательные, миротворческие соединения, части и подразделения. Огромный вклад Десантно-штурмовые войска вносят в осуществление миротворческой деятельности. Военнослужащие "Казполка" принимали участие в миротворческой миссии в Ираке с 2003 по 2008 годы. С 2018 года на базе "Казполка" и Центра миротворческой подготовки "Тлендиева" осуществляется подготовка казахстанского контингента для "Временных сил ООН в Ливане".

Десантно-штурмовые войска неизменно участвуют во всех учениях, в том числе международных, успешно выступают на Армейских международных играх.Воины-десантники всегда демонстрируют высокий уровень подготовки, профессионализм, способность выполнить самые сложные задачи.

Служба в Десантно-штурмовых войсках во все времена была и остается престижной. Для комплектования частей и подразделений осуществляется строгий отбор, а военнослужащие срочной службы, как правило, имеют спортивные разряды и обладают высоким уровнем психологической устойчивости.

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