Амандык Баталов: Талдыкорган со временем превратится в центр водных видов спорта

В Алматинской области прошло открытие Центрального плавательного бассейна олимпийского типа.

В День столицы и в честь 30-летия Независимости в Алматинской области сегодня состоялось торжественное открытие Центрального плавательного бассейн олимпийского типа, сообщает zakon.kz.

Бассейн, напоминающий силуэт морской рыбы, построен в рамках государственно-частного партнерства. В нем 3 бассейна, длина самого большого из которых – 52 метра, ширина – 25 метров. Здесь можно практиковать все виды плаванья, водное поло, прыжки в воду, аквааэробику. Бассейн предназначен как для круглогодичного проведения спортивных соревнований разного уровня, так и для оздоровительного плавания горожан, обучения детей, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

С радостным событием талдыкорганцев и гостей города поздравил аким Алматинской области Амандык Баталов, государственный деятель, генерал-лейтенант Амангельды Шабдарбаев, генеральный директор Национального Олимпийского комитета РК Нурлан Ногербек, депутаты Мажилиса и Сената Парламента и именитые спортсмены страны. Среди которых чемпион мира, тяжелоатлет Илья Ильин, многократная чемпионка Республики Казахстан по плаванию Мария Федотова, олимпийский чемпион Ермахан Ыбырайымов, трехкратный чемпион мира Ардак Назаров и многие другие

В этот праздничный день мы открываем в Талдыкоргане современный плавательный бассейн, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Запуск такого масштабного и значимого объекта, ставшего визитной карточкой всей области, в День столицы и в год 30-летия Независимости – долгожданное и радостное событие для всех нас, давшее возможность со временем превратить Талдыкорган в центр водных видов спорта. Это важный вклад в реализацию поручений Елбасы и Президента страны по популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта, поддержки физкультуры и спорта высоких достижений. Так пусть открываемый сегодня спортивный объект долго и успешно служит на благо процветания казахстанского спорта и жителей всего Жетысуского края, - сказал Амандык Баталов.

От лица спортивной общественности выступила многократная чемпионка Республики Казахстан по плаванию Мария Федотова, которая, поздравив всех с праздником, выразила благодарность за оказываемую спортсменам государственную поддержку:

Я благодарю нашего Елбасы и Президента страны за все, что делается для развития отечественного спорта, создания условий для детско-юношеского спорта, а также за вовлечение населения в массовый спорт. Благодаря чему на сегодняшний день мы с гордостью можем сказать, что спортсмены области завоевали 11 лицензий для участия в 32-ых Летних Олимпийских играх в Токио. Мечта каждого спортсмена - принести стране победу, - сказала она.

В торжественной обстановке символические ключи от нового бассейна были переданы основателем и председателем совета директоров компании "Базис-А" Александром Беловичем, чья строительная компания возводила объект, директору спорткомплекса Мерею Суюнову.

Напомним, строительство спортивного объекта началось в марте 2019 года. Его общая площадь - более 13 тыс. кв. метров, стоимость - 11,4 млрд. тенге. В будущем планируется открытие отделений по триатлону, гребле на байдарках, каноэ и других. Созданы условия для маломобильных категорий граждан

Своими впечатлениями поделился и юный спортсмен 16-летний Ислам Каримов:

Плаванием я занимаюсь уже почти 5 лет. Я мастер спорта, чемпион Казахстана по плаванию в открытой воде. Я окончательно решил, что плаванием буду продолжать заниматься на профессиональном уровне. До этого времени я занимался в спорткомплексе "Өркен". Теперь у меня есть возможность оттачивать свое мастерство в современном бассейне олимпийского типа. А то, что бассейн больше 50 метров, дает возможность качественно готовиться к соревнованиям в открытой воде, - подытожил он.

К слову в Алматинской области действует более 3 тыс. спортивных объектов и 43 спортивные школы, где спортом занимаются около 42 тыс. детей. В целом по области более 667 тыс. человек систематически занимаются физической культурой и спортом.

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