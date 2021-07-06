В День столицы в Уральске открылся новый тепличный комплекс

Стоимость проекта составила 6 миллиардов тенге, создано 100 новых рабочих мест.

В Западно-Казахстанской области тепличный комплекс вышел на промышленный объем производства. В этом году реализация зеленой продукции осуществляется не только в Уральске, но и в южных регионах страны. Первый сезон выращивания тепличных овощей завершается с показателем почти в 6 тыс. тонн, что в 8 раз больше, чем в прошлом году. 30% от общего урожая огурцов, выращенных за первое полугодие в теплицах области, составляет продукция нового тепличного комплекса, сообщает zakon.kz.

На открытии тепличного комплекса площадью 5,6 гектаров побывал первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, который поздравил работников с Днем столицы и успешным началом сбора урожая.

Тепличное производство в регионе в настоящее время развивается как динамичная и эффективная отрасль сельского хозяйства, имеющая огромное значение для снабжения населения свежими и богатыми витаминами овощами. Овощной кластер промышленных теплиц позволил в разы увеличить сбор "зеленой" овощной продукции, которая сегодня пользуется огромным спросом не только в западных регионах, но и в южных областях. В планах – в 2022 году обеспечить огурцами и томатами внутренний рынка Западного Казахстана, а также наладить экспорт продукции в Российскую Федерацию. Со временем, надеемся, что удастся создать западноказахстанский бренд тепличной овощной продукции. Мухтар Манкеев

Известно, что стоимость проекта составила 6 миллиардов тенге, создано 100 новых рабочих мест. Голландская компания Dalsem, являющаяся мировым лидером в тепличной отрасли, реализовала данный проект под ключ. В тепличном комплексе есть система отопления, система контроля СО2, система затуманивания, охлаждения высоким давлением, система досвечивания, климат-контроль, вертикальное и горизонтальное зашторивание, система орошения, рециркуляция дренажных вод, оборудование для высадки семян, холодильная камера, оборудование для оценки качества, упаковочное оборудование.

В прошлом году под теплицами в ЗКО было занято 8 гектаров, с вводом нового комплекса производство тепличных овощей на территории области увеличилось в несколько раз. Сейчас площадь теплиц в регионе составила 140 тысяч квадратных метров. В этом году начато строительство еще двух крупных промышленных тепличных комплексов площадью в 5,8 и 10 гектаров.

Напомним, что ко Дню столицы в регионе состоялось открытие 2 районных физкультурно-оздоровительных комплексов, дзюдо центра "Кодокан", 6 спортивных площадок, районного приемно-диагностического отделения, ясли-сада, а также жителям были вручены ключи от нового 90-квартирного жилого дома.

Камила Талгат

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