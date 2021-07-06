Реджеп Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева

Елбасы поблагодарил собеседника за добрые слова и высоко оценил уровень казахстанско-турецкого сотрудничества на современном этапе.

Президент Турции от всего сердца поздравил Елбасы с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и новых успехов в многолетней государственной деятельности в интересах братского Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Нурсултан Назарбаев заслужил большое уважение и признание не только как лидер своей страны, но и как основоположник стратегического партнерства между Нур-Султаном и Анкарой.

Подчеркнув важную роль Первого Президента Казахстана в качестве Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), Президент Турции особо отметил значимость интеграционных инициатив Нурсултана Назарбаева на Евразийском пространстве.

Елбасы поблагодарил собеседника за добрые слова и высоко оценил уровень казахстанско-турецкого сотрудничества на современном этапе.

В завершение разговора Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили график предстоящих встреч.

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