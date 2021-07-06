Ко Дню столицы в Уральске жители получили ключи от новых квартир

По программе сноса ветхого жилья с 2015 года в Уральске было снесено 19 аварийных домов, взамен которых были построены 8 многоэтажных домов.

В честь Дня столицы и к 30-летию Независимости Казахстана в Уральске Западно-Казахстанской области был сдан в эксплуатацию новый 90-квартирный жилой дом, построенный на месте бывшего аварийного многоэтажного дома, сообщает zakon.kz.

Все 36 уральских семей из аварийного дома стали счастливыми новоселами. Ключи от квартир вручил аким области Гали Искалиев и поздравил всех жителей нового дома с праздником и радостным событием.

Поздравляю всех с Днем столицы, это символическая дата для нашего государства. Наша столица растет с каждым днем, из маленького городка в степях Казахстана она превратилась в крупнейший мегаполис, где сейчас проживают свыше одного миллиона человек. Это город больших возможностей, где огромными темпами развивается жилищное строительство, строятся социальные объекты, улучшается инфраструктура. Регионы Казахстана стараются не отставать от столицы, также все силы вкладывая в жилищное, инфраструктурное строительство, возведение новых школ, детских садов, больниц, домов культуры, спортивных объектов. В Уральске действует программа по замене аварийных домов, благодаря которой сегодня на месте старого дома на радость горожанам возвысился новый многоэтажный дом, оборудованный детской площадкой и всей необходимой инфраструктурой. Желаю всем новоселам благополучия и крепкого здоровья. Гали Искалиев

По программе сноса ветхого жилья с 2015 года в Уральске было снесено 19 аварийных домов, взамен которых были построены 8 многоэтажных домов. Свыше 1500 человек из аварийных домов сейчас проживают в новых благоустроенных квартирах. В 90-квартирный дом по улице Ружейникова, 12, вселяются 36 семей из бывшего аварийного дома. На торжественное вручение ключей они пришли целыми семьями. Например, у самой старейшей жительницы дома Мастуры Атаулиной 11 детей, она обладательница подвески "Алтын алқа".

Огромная благодарность строителям за такой прекрасный уютный дом, за то, что, благодаря государственной программе, мы теперь имеем возможность жить в нормальных условиях, растить детей и радоваться жизни. Желаю всем счастья, долголетия, здоровья, пусть наши дети видят, какую поддержку оказывает государство своим гражданам, и стремятся стать достойными людьми. Пусть в каждой семье царят мир и согласие! – пожелала Мастура-апа.

Согласно статистике, в Уральске еще 52 дома официально признаны аварийными, около 200 домов относятся к категории ветхих, расположены они в старой части города и построены более полувека назад.

Напомним, что в День столицы в области состоялось открытие нового детского сада, тепличного комбината, районного приемно-диагностического отделения, в двух районах области открылись современные физкультурно-оздоровительные комплексы, а в областном центре – новые спортплощадки и дзюдо-центр "Котокан".

Камила Талгат

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