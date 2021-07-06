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Наша столица – воплощение прогресса и успехов Казахстана за годы независимости, символ силы и энергии казахстанского народа, - Аскар Мамин.
Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем столицы!
Наша столица – город Нур-Султан – воплощение прогресса и успехов Казахстана за годы независимости, символ силы и энергии казахстанского народа, его решимости и умения последовательно преодолевать трудности и достигать поставленных целей.
Благодаря историческому решению Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, усилиям и труду всех казахстанцев, сегодня наша столица является гордостью народа и локомотивом экономического развития Казахстана.
Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
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