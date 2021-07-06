Погоня толпы за поездом в Атырауской области попала на видео

Оказалось, что это местная молодежь встречала своих земляков, возвращающихся из армии.

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором толпа людей бежит вдоль железной дороги за движущимся поездом. Происходящее напоминает кадры из вестерна, где налетчики грабят состав, сообщает zakon.kz.

Как пишет azh.kz, видео снято 4 июля этого года на станции Сагыз Кызылкогинского района.

Начальник линейного отдела полиции сельского округа Сагыз Болатбека Инирбай рассказал, что это местная молодежь встречала своих земляков, возвращающихся из армии.

В Кызылкогинском районе обычно и раньше так шумно встречали "дембелей", но попытка остановить поезд на станции происходит впервые, говорит полицейский.

Это молодые люди из райцентра, совхозов и 3-го аула. Поезд, как обычно, останавливается на станции, просто у парней не хватило терпения дождаться остановки вагонов. начальник линейного отдела полиции сельского округа Сагыз Болатбека Инирбай

По данному факту двух жителей села Сагыз привлекли к административной ответственности. Это 18-19-летние парни, которые взобрались на подножку вагона. В отношении них оформлены протоколы и наложен штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге) по статье 560 КоАП РК ("Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта").

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