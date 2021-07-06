Новые физкультурно-оздоровительные комплексы открылись в ЗКО

Спортивные комплексы оборудованы в соответствии с современными стандартами, есть залы для тренировок по борьбе, волейболу, футболу, баскетболу, зрительный зал на 160 мест.

Ко Дню столицы в Западно-Казахстанской области были открыты сразу несколько объектов, имеющих важное социально-экономическое значение для региона. В рамках поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, в целях развития массового спорта и физической культуры, увеличения количества спортивных объектов и секций в ЗКО активно реализуется социальная программа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. В прошлом году в районах области были построены два ФОКа, в 2021 году ведется строительство еще 7, два из которых - в Казталовском и Теректинском районах - распахнули свои двери в канун праздника, сообщает zakon.kz.

Спортивные комплексы оборудованы в соответствии с современными стандартами, есть залы для тренировок по борьбе, волейболу, футболу, баскетболу, зрительный зал на 160 мест. На территории объекта построены мини-футбольные поля, беговые площадки.

В каждом районе будут построены такие современные спортивные комплексы. Село - опора страны, здесь должна расти сильная духом и телом молодежь. Государство создает все условия для подрастающего поколения, чтобы в нашей стране развивался массовый спорт, было много профессиональных спортсменов, которые принесут известность Казахстану на всем мировом пространстве, - сказал аким области Гали Искалиев, открывая спортивный объект в селе Жалпактал Казталовского района.

В торжественном открытии ФОКа на 160 зрительских мест в Теректинском районе в селе Подстепное принял участие заместитель акима области Мухтар Манкеев, который отметил, что за годы независимости в районе выросла целая плеяда известных спортсменов.

Гордостью Теректинского района являются заслуженный мастер спорта РК, первый казахстанский спортсмен, покоривший 14 гор - 8-тысячников мира, Максут Жумаев, чемпион Азии и мира по боевому самбо, мастер спорта РК международного класса Темирлан Ихсангалиев, серебряный призер чемпионата мира по боевому самбо, чемпион мира по самбо среди юниоров, мастер спорта РК Казбек Супугалиев, серебряный призер чемпионата Казахстана по дзюдо среди молодежи, мастер спорта РК Саят Сейткалиев, бронзовый призер чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров, мастер спорта РК Тайман Нургалиев. Новый ФОК станет базой для вновь открывшегося в районе спортивного клуба "Теректа", который будет растить новых чемпионов, - сказал Манкеев.

В настоящее время в районе насчитывается свыше 11 тысяч спортсменов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Из местного бюджета выделено в 2021 году 74,5 млн тенге на строительство трех спортплощадок, пяти стритворкаутов. Всего в районе 118 спортивных объектов, а сборная команда Теректы занимает призовые места на областных и республиканских соревнованиях. Функционируют спортивные кружки по массовым видам спорта: дзюдо, қазақ күресі, самбо, волейбол, футбол, тогыз кумалак, бокс, настольный теннис, греко-римская борьба, вольная борьба и другие. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе есть спортивный и тренажерный залы, раздевалки, созданы условия для людей с особыми потребностями, медкабинет, борцовский зал с раздевалками и санузлами, а также зрительный зал на 160 мест.

Такой же типовой ФОК был построен и в Казталовском районе в с. Жалпактал, где до этого не было ни одного спортивного объекта. Также в областном центре сдан в эксплуатацию ряд спортивных объектов с площадками для мини-футбола, детскими игровыми зонами, территорией для стритворкаута. Все спортплощадки благоустроены, оснащены видеонаблюдением.

Стоит отметить, что ко Дню столицы в регионе состоялось открытие нового тепличного комплекса, дзюдо-центра "Котокан", районного приемно-диагностического отделения, ясли-сада, а также жителям были вручены ключи от нового 90-квартирного жилого дома.

Камила Талгат

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