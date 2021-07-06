Завершение строительства в Нур-Султане 21 дома-долгостроя решило проблему 3 тысяч дольщиков

Решена проблема еще 3 тысяч дольщиков.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, что ко Дню столицы в городе завершилось строительство еще 21 дома-долгостроя. В списке ЖК Акерке-2, Жастар-4, Талисман, Арыстан и другие жилые комплексы. Об этом сообщает официальный сайт акимата города, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт акимата.

Ведем системную работу по завершению долгостроев. Ко Дню столицы завершили строительство еще 21 дома-долгостроя! Таким образом, решена проблема еще трех тысяч дольщиков. Семьи обрели долгожданные квартиры, которые ждали на протяжении многих лет. На данный момент проводится работа по выдаче жильцам документов на квартиры и другие документальные процедурные работы, - написал на своей странице в Instagram глава Нур-Султана.

По словам акима, сегодня он посетил бывший долгострой "Акерке-2". Долгие годы данный многоквартирный жилой комплекс стоял в замороженном виде, работы на объекте не велись. Теперь в ЖК достроили каркас дома, установили окна, двери, лифты. Подготовили проектно-сметную документацию, провели работы по фасаду. Одним из больших вопросов был снос гаражей. Тем не менее гаражи были выкуплены, что позволило подвести к дому инженерные сети. Отметим, что данный ЖК вмещает более 150 семей.

Летом 2019 года в столице насчитывалось более 150 домов-долгостроев. По поручению главы государства ведем системную работу по завершению долгостроев. За полгода 2019 года мы достроили и ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых комплексов. В прошлом году завершили 20 ЖК, - рассказал аким.

В заключение Алтай Кульгинов заверил, что в текущем году в столице планируется завершить строительство еще 57 некогда проблемных многоквартирных жилых комплексов. Это еще более 7 тысяч дольщиков обретут долгожданные квартиры. По каждому объекту долевого строительства имеется пошаговый план мероприятий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!