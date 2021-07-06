Алматинские спасатели спустили с гор четырех заблудившихся туристов

Туристы отправились через Чимбулак на вершину Панорамная. На обратном пути заблудились.

Четырем туристам в горах Заилийского Алатау помогли спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, сообщает zakon.kz.

Информация о двух женщинах и двух мужчинах, заблудившихся в горах, поступила в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поздно вечером 5 июля.

Туристы отправились через Шымбулак на вершину Панорамная. На обратном пути заблудились.

Семеро спасателей РОСО, включая кинологический расчет, выдвинулись на поисково-спасательные работы. Заблудившиеся люди отправили спасателям геолокационные данные, было известно точное местонахождение туристов.

Оперативная группа пешком выдвинулась в сторону потерявшихся. Туристов нашли благодаря бликам от их фонариков.

Добравшись до людей и удостоверившись в хорошем самочувствии заблудившихся, спасатели, сопровождая компанию, приступили к спуску. Ситуацию усложняло темное время суток, отсутствие нормальных троп и недавно прошедший дождь. Трава была мокрая и скользкая. Все туристы были обуты в обычные кроссовки, неподходящие для горного рельефа. Местами было необходимо использовать альпинистское снаряжение. пресс-служба ГУ "РОСО МЧС РК"

6 июля в 2:30 спасатели РОСО вышли с туристами к оперативному автомобилю. Всех доставили до безопасного места в городе.

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