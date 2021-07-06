Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

На скале можно разглядеть след от разбившегося самолета.

МЧС РФ показало видео с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. На кадрах, снятых с вертолета, хорошо видно место катастрофы, сообщает zakon.kz.

На скале можно разглядеть след от разбившегося самолета, передает ТАСС.

На кадрах видна выжженная зона столкновения воздушного судна со скалой. По последним данным, одна часть фюзеляжа находится на берегу, другая — в воде и прибрежной.

Самолет Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 9:00 по времени Нур-Султана).

По одной из предварительных версий, крушение произошло, когда пилот заходил на посадку второй раз. Срезав маршрут по нештатному навигатору, он влетел в сопку. При этом, судя по всему, он пытался избежать столкновения со скалой и задел ее при развороте хвостом. Ситуацию также осложнили неблагоприятные погодные условия.

Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования.

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