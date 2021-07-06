Токаев направил телеграмму соболезнования Путину

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Глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической гибели пассажиров и экипажа самолета Ан-26.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической гибели пассажиров и экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Камчатском крае.
Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, — говорится в телеграмме Президента.
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