ФСБ задержала эстонского консула по подозрению в шпионаже

В спецслужбе считают, что его действия квалифицируются как явно враждебные и несовместимые с дипломатическим статусом работника.

В Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже задержан консул Эстонии, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера.

В спецслужбе считают, что его действия квалифицируются как явно враждебные и несовместимые с дипломатическим статусом работника. К нему будут применены меры согласно нормам международного права.

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