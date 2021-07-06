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ФСБ задержала эстонского консула по подозрению в шпионаже

Фото: Life.ru 6 июля 2021, 21:55

В спецслужбе считают, что его действия квалифицируются как явно враждебные и несовместимые с дипломатическим статусом работника.

В Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже задержан консул Эстонии, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера.

В спецслужбе считают, что его действия квалифицируются как явно враждебные и несовместимые с дипломатическим статусом работника. К нему будут применены меры согласно нормам международного права.

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