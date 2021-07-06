Девушка протаранила дом со спящими хозяевами внутри

Часть автомобиля оказалась в доме. Машина снесла стену там, где стояла печь. От нее мало что осталось. По словам соседей, удар был настолько сильным, что они подумали, взорвался газовый баллон.

Семья проснулась в страхе от громкого шума и обнаружила, что их дом наполовину разрушен. Стену протаранил автомобиль, за рулем которого была девушка-лихач, сообщает zakon.kz.

Произошло это в 5 утра. В доме в этот момент находились мама и дочь, передает Первый канал "Евразия".

Машина неслась с такой скоростью, что сносила все на своем пути и остановилась только после удара о стену. В итоге - огромная дыра и гора обломков. Спящие в комнате женщина и ребенок отделались испугом.

Маленький домик с одной спальней, хоть и старенькое, но единственное жилье супругов. Они не представляют, как будут восстанавливать его. Глава семейства совсем недавно перенес операцию. С родителями живет дочь-инвалид, которая и находилась дома во время ЧП. Сейчас всей семьей разбирают рухнувшую часть строения.

Внучка напуганная. Дочка ноги порезала. Дым от удара, все было в копоти. Ничего не видно было. Если бы они были на кухне. Пить ходят, в выходные они допоздна не спят. Хорошо, что легли спать. Не знаю, что было бы. Мы маленькие люди, для нас это проблема. хозяйка дома Жибек Алиева

Часть капота легкового автомобиля оказалась в доме. Машина снесла стену там, где стояла печь. От нее мало что осталось. По словам соседей, удар был настолько сильным, что они подумали, взорвался газовый баллон.

Испугались, побежали. Смотрим, дыма нет. Дети орали. Пыль сильная, ничего не видно. А тут толпа молодежи стояла. Здесь двое детей кричали: "Откройте дверь!". соседка Алтын Шаккозова

Очень сильный удар был. Муж выбежал на улицу. Вытащили девочек. Хорошо, они не пострадали. А если бы завалило их от такого удара? Очень страшно. соседка Бархыт Жамбулатова

В полиции подтвердили, что за рулем была 18-летняя девушка, которая не справилась с управлением. Никто из находившихся в салоне машины не пострадал. Начато расследование, хозяева дома подсчитывают убытки. Дом - первый у дороги, поэтому, по словам хозяев, машины уже сносили забор и попадали на территорию двора. Но с такими последствиями - впервые. Пострадавшие не раз обращались с просьбой поставить надежное ограждение к местным властям, но пока - безрезультатно. Так что даже если дом и восстановят, нет гарантии, что в него опять не въедут машины водителей-лихачей.

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