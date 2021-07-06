Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста

Председатель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой уточнил, что антироссийская резолюция содержала "набор лживых клише".

Российская делегация 6 июля покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в знак протеста из-за включения в повестку резолюций с оценками действий России и Белоруссии, сообщает zakon.kz.

Документ касается оценок действий относительно Украины и Крыма, предложенной украинскими представителями.

Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем. председатель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой

Запись выступления опубликована в его Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что Россия стремится к диалогу, но он невозможен при нарушении регламента.

Толстой напомнил, что решения, "принятые 120 голосами", незаконны, так как нет кворума.

В беседе с журналистами он уточнил, что антироссийская резолюция содержала "набор лживых клише". По словам Толстого, их сочинили киевские власти, по вине которых на Украине развязана гражданская война.

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