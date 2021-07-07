Пандемия находится в очень опасной стадии - глава ВОЗ

При этом Гебрейесус отметил, что наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 в странах Африки, Азии и Америки.

Пандемия коронавируса находится в очень опасной стадии, несмотря на достигнутый процесс в борьбе с инфекцией. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает zakon.kz.

Выступая на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator, он напомнил, что сейчас коронавирусные ограничения начали смягчать страны, располагающие инструментами борьбы с заболеванием, в первую очередь располагающие вакцинами, передает РИА Новости.

При этом Гебрейесус отметил, что наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 в странах Африки, Азии и Америки. В сложившейся ситуации "единственным выходом", по словам главы ВОЗ, является оказание поддержки странам "в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин".

В мире коронавирусом заразились почти 184 млн человек, из которых скончались около четырех млн пациентов. Умерли 3 985 022 человека.

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