Италия стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию

Матч обещал быть одним из самых интересных на Евро-2020 и, по счастью, таковым и оказался. "Красная фурия" дралась до последнего! Но все решила рулетка пенальти.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы—2020 между сборными Италии и Испании состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Игра закончилась победой итальянцев, сообщает zakon.kz

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Матч обещал быть одним из самых интересных на Евро-2020 и, по счастью, таковым и оказался. Встречу двух безусловных фаворитов ожидали скорее в финале, но сложилось, как сложилось.

Испанцы разыграли мяч с центра поля. Итальянцы в первые минуты попали под высокий прессинг, но смогли выйти из обороны и на 21 минуте едва не открыли счет. Вратарь испанцев Унай Симон в попытке подстраховать оборону далеко выскочил из ворот. В этот момент мяч достался Эмерсону. Бить сам в пустые ворота не стал, передал мяч Иммобиле, тот на мгновенье замешкался и тут же был взят в клещи испанскими защитниками. Прекрасный момент был упущен.

Даже несмотря на отсутствие голов в первом тайме скучным его назвать было нельзя. В схватке сошлись два профи, за игрой которых было интересно наблюдать. На прошлом чемпионате ни одна из двух этих средиземноморских сборных не сумела добраться до такой высокой стадии, а теперь схватились за выход на золотые медали.

Справедливости ради, итальянцы выглядели посильнее. Немного, но это чувствовалось.

В начале второго тайма сборные обменялись опасными моментами у ворот друг друга. Обе команды держали ворота на тяжелом амбарном замке, но на 60 минуте игры сбить такой сумел полузащитник итальянцев Федерико Кьеза. Испанцы неудачно выполнили навес, и итальянцы перешли в контратаку. Все произошло за несколько секунд. Итальянцы влетели на сторону испанцев, Альба навесил слева в штрафную, Доннарумма поймал мяч, вбросил его на Верратти, тот на Инсинье, Лоренцо почти потерял его, когда ему под ноги бросился испанский защитник. Убегавший мяч подхватил Кьеза и пробил под правую штангу. 1:0 в пользу сборной Италии!

Этот мундиаль преподнес немало сюрпризов – Швейцария, Венгрия, Чехия приятно удивили. Но и сборную Италии, к слову, до первой игры, многие эксперты называли "сырой" и "несыгранной" командой и даже пророчили, что "Скуадра адзурра" не дойдет до 1/8 чемпионата. Но итальянцы настолько великолепно прошли сквозь этот мундиаль, что посрамили самых заядлых скептиков. Сборная обновляла рекорд за рекордом. Манчини побил старинный рекорд Поццо по количеству матчей без поражений во главе команды - Италия выиграла все пять предыдущих игр.

На 61 минуте в игру за испанцев вошел Альваро Мората, сменив Торреса. Возможно, это лучшее решение их тренера Луиса Энрике за весь чемпионат.

Не прошло и десяти минут, как Мората красиво по центру вошел в штрафную, "поиграл в стенку" с Дани Ольмо, спокойно вышел один на один и почти лениво пробил в левый угол. 1:1!

Как бы странно не звучало, но к счастью, матч со свистком не закончился и перешел в овертайм. Игра была завораживающей и по закону жанра требовала продолжения.

В овертайме испанцы сменили картинку на поле и атаковали чаще итальянцев. Но гол забила все же "Скуадра адзурра". На 110 минуте Берарди с левого угла вратарской отправил мяч в сетку… но после свистка. Оффсайд. Гол не засчитали.

Судьбу игры опять решали пенальти. Первый же удар итальянцев отразил Унай Симон. Испанцам "повезло" также – бивший первым Дани Ольмо не смог попасть в ворота!

Решающим стал момент, когда Доннарумма отбил удар великого и могучего Мораты! После этого Жоржиньо играючи закатил мяч испанцам, и сборная Италии вышла в финал!

У Италии из всех "недостатков" перед игрой можно было выделить то, что сборная потеряла Леонардо Спинаццолу, играя против Бельгии. Также выбыл Алессандро Флоренци.

Испания с грузом сложной победы над Хорватией в дополнительное время, казалась менее цельной командой, чем итальянцы. Для того, чтобы попасть в полуфинал "Красной фурии", понадобилось дополнительное время в первый раз и пенальти во-второй. Но на сегодняшней игре это не отразилось! Испанцы дрались до последнего! Но все решила рулетка пенальти. 1:1 (4:2) в пользу итальянцев.

Команды встречались 37 раз: ранее у всех было по 11 побед, еще 15 матчей завершились вничью. В шести матчах на Евро Италия одержала две победы, Испания – одну.

Второй финалист определится завтра – в ночь на 8 июля, им станет победитель матча Англия — Дания. Финал пройдет 11 июля.

Следующими на Евро-2020 сыграют сборные Англии и Дании. Матч состоится в ночь на 8 июля.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Англия-Дания: победа Англии – 1.74, победа Дании – 5.60, ничья – 3.65.

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