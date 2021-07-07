Японка попыталась затушить олимпийский огонь в знак протеста против Игр в Токио

Жительница города Мито в знак протеста расстреляла олимпийский факел из водяного пистолета.

53-летняя японка пыталась потушить олимпийский огонь во время эстафеты. Женщина хотела погасить факел в знак протеста против проведения Олимпиады во время пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

Инцидент случился в городе Мито. Активистка дождалась, когда факелоносец подойдет как можно ближе, и принялась брызгать на пламя водой из игрушечного пистолета. В этот момент она выкрикивала фразу "Конец Олимпийским играм!".

Вскоре женщину заметили представители полиции и арестовали. Пока неизвестно, какое наказание ей грозит, сообщает Vice.

Нориаки Нагацука, заместитель начальника полиции города Мито, сказал, что женщину арестовали за то, что она "намеренно целилась в бегуна и мешала эстафете".

Вы не можете стрелять водой в людей без веской причины. Она явно не шутила – это не детская игра, – отметил Нагацука.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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