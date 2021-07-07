С GGG уже покончено: "Канело" предложили более интересного соперника

Головкин и "Канело" встречались в ринге дважды - в 2017 и 2018 годах.

Менеджер телеканала Fox News Мэтт Ричардсон поделился мнением о потенциальной трилогии казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Вместо этого "Канело" предложили сразиться с чемпионом WBC в среднем весе, американским боксером Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО).

Я бы лучше посмотрел „Канело“ против Чарло, чем опять против Головкина. С GGG уже покончено, - пишет Ричардсон в твиттере.

Головкин и "Канело" встречались в ринге дважды - в 2017 и 2018 годах. Первый бой закончился скандальной ничьей, а во втором судьи отдали победу мексиканцу - решением большинства голосов судей.

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