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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 442 тысячи

Фото: 24kz 7 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 799,
  • в городе Алматы - 299,
  • в городе Шымкент - 127,
  • в Акмолинской области - 126,
  • в Актюбинской области - 63,
  • в Алматинской области - 49,
  • в Атырауской области - 157,
  • в ВКО - 70,
  • в Жамбылской области - 35,
  • в ЗКО - 189,
  • в Карагандинской области - 395,
  • в Костанайской области - 53,
  • в Кызылординской области - 43,
  • в Мангыстауской области - 104,
  • в Павлодарской области - 118,
  • в СКО - 42,
  • в Туркестанской области - 42.

Всего в стране подтвержден 442 291 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 676,
  • в городе Алматы - 134,
  • в городе Шымкент - 43,
  • в Акмолинской области - 30,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 18,
  • в Атырауской области - 5,
  • в ВКО - 71,
  • в Жамбылской области - 54,
  • в ЗКО - 55,
  • в Карагандинской области - 255,
  • в Костанайской области - 18,
  • в Кызылординской области – 31,
  • в Мангыстауской области - 38,
  • в Павлодарской области - 40,
  • в СКО - 14,
  • в Туркестанской области - 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 404 899 человек.

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