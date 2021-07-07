В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 442 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 799,

в городе Алматы - 299,

в городе Шымкент - 127,

в Акмолинской области - 126,

в Актюбинской области - 63,

в Алматинской области - 49,

в Атырауской области - 157,

в ВКО - 70,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 189,

в Карагандинской области - 395,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 43,

в Мангыстауской области - 104,

в Павлодарской области - 118,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 42.

Всего в стране подтвержден 442 291 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 676,

в городе Алматы - 134,

в городе Шымкент - 43,

в Акмолинской области - 30,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 18,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 71,

в Жамбылской области - 54,

в ЗКО - 55,

в Карагандинской области - 255,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области – 31,

в Мангыстауской области - 38,

в Павлодарской области - 40,

в СКО - 14,

в Туркестанской области - 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 404 899 человек.

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