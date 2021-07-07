В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 442 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 799,
- в городе Алматы - 299,
- в городе Шымкент - 127,
- в Акмолинской области - 126,
- в Актюбинской области - 63,
- в Алматинской области - 49,
- в Атырауской области - 157,
- в ВКО - 70,
- в Жамбылской области - 35,
- в ЗКО - 189,
- в Карагандинской области - 395,
- в Костанайской области - 53,
- в Кызылординской области - 43,
- в Мангыстауской области - 104,
- в Павлодарской области - 118,
- в СКО - 42,
- в Туркестанской области - 42.
Всего в стране подтвержден 442 291 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 676,
- в городе Алматы - 134,
- в городе Шымкент - 43,
- в Акмолинской области - 30,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 18,
- в Атырауской области - 5,
- в ВКО - 71,
- в Жамбылской области - 54,
- в ЗКО - 55,
- в Карагандинской области - 255,
- в Костанайской области - 18,
- в Кызылординской области – 31,
- в Мангыстауской области - 38,
- в Павлодарской области - 40,
- в СКО - 14,
- в Туркестанской области - 29.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 404 899 человек.
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