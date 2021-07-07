Как удаленно пользоваться компьютером через смартфон

Управлять компьютером на расстоянии позволяют разнообразные мобильные приложения.

Эксперт раскрыл способ удаленно пользоваться компьютером через смартфон, сообщает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

Эксперт отметил, что управлять компьютером на расстоянии позволяют разнообразные мобильные приложения. Эти программы работают с разными операционными системами, включая Windows, Mac OS, Android и iOS.

Косарим заявил, что наиболее популярными приложениями для удаленного управления компьютером являются TeamViewer, Chrome Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop App и VNC Viewer. Они дают возможность пользоваться не только рабочим столом, но и ресурсами компьютера, подсоединенных к нему локальных дисков или других устройств.

Однако специалист подчеркнул, что в подобных приложениях встречаются трудности с использованием интерфейса, а также возникает риск киберугроз. По мнению Косарима, обезопасить данные в таком случае помогают специализированные решения информационной безопасности - например, EMM (Enterprise Mobile Management).

Они повышают уровень безопасности корпоративной информации, обрабатываемой на мобильных устройствах, которые участвуют в стратегии использования персональных устройств в рабочих целях BYOD (Bring Your Own Device).

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