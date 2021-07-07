Названы семь самых опасных для печени продуктов

Специалисты рекомендуют избегать жареной еды.

Некоторые продукты несут прямую угрозу для одного из самых важных органов человеческого организма - печени, сообщает zakon.kz.

Портал "Доктор Питер" со ссылкой на ряд научных исследований сообщил о семи наиболее опасных из них.

В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на сахаросодержащие продукты. Например, в их число входят газированные напитки, которые содержат опасные химические вещества, ароматизаторы и добавки, затрудняющие эффективное функционирование печени.

Также не стоит злоупотреблять фруктами: в них много фруктозы, оказывающей аналогичный сахару эффект. Кроме того, печень страдает от избытка соли. Например, в одной пачке чипсов или сухариков содержится половина ее суточной нормы.

Эксперты предостерегли от чрезмерного употребления алкоголя, особенно крепкого, так как он заставляет печень работать в усиленном режиме.

Серьезный вред печени наносят и крекеры, поскольку это источник рафинированных углеводов, сахара, кукурузного сиропа и белой муки. Колбасу и мясные деликатесы следует заменить на нежирное мясо (курицу или индейку). Наконец, специалисты рекомендуют избегать жареной еды.

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