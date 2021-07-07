Ученые дали советы по питанию перед вакцинацией от коронавируса

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Биотехнологи и диетологи поделились идеальным меню для наибольшей пользы прививок.
Ученые выяснили, как влияет рацион на эффективность работы защитной системы организма человека в период вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает газета "Известия".
В период вакцинации эксперты призвали минимизировать сладкую и жирную пищу, а также фастфуд.
При ожирении и вызывающем его неправильном питании вообще снижен иммунитет, а особенно та его часть, которая отвечает за выработку антител при вакцинации, - объяснил ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии" Иван Гмошинский.
По мнению специалистов, рацион стоит обогатить нежирным белком, продуктами с высоким содержанием пробиотиков и большим количеством пищевых волокон. Употребление последних помогает уменьшить стресс и снять напряжение, которые подавляют иммунную систему через гормон кортизол.
Источниками пищевых волокон являются сухофрукты и бобовые, а также продукты на основе цельного зерна, фрукты и хлеб.
Кроме того, эксперты отметили положительную роль белка в рационе людей, которые готовятся вакцинироваться. Гмошинский посоветовал в период вакцинации есть нежирное мясо, рыбу и курицу, бобовые, а также отказаться от сахара, поскольку избыточное количество глюкозы мешает работе белков и вызывает воспалительную реакцию в организме.
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