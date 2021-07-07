Новый Kia Sorento: digital премьера в Казахстане

Подробная информация о Kia Sorento, комплектации, цены и контакты дилеров доступны на сайте.

Встречайте флагман модельного ряда Kia - абсолютно новый Sorento.

Современный, технологичный и впечатляющий кроссовер четвертого поколения - это:

Брутальный и солидный экстерьер;

Изысканный и просторный салон на 5 или 7 мест;

Новые двигатели семейства Smartstream - 2.5 MPI и 3.5 MPI;

5 звезд по итогам краш-тестов Euro NCAP.

Не пропустите впечатляющую Digital презентацию нового Kia Sorento в Казахстане:

Sorento четвертого поколения готов ответить на все вызовы современной жизни и задает новые стандарты в своем сегменте. Его отличают стильный дизайн, просторный и продуманный салон в 5- или 7-местном исполнении, высокий уровень безопасности, новые силовые агрегаты и актуальные опции, среди которых цифровая панель приборов Supervision, аудиосистема премиум-класса Bose, панорамная крыша и многое другое.

Новый Kia Sorento получил наиболее современные возможности доступа в информационные сети, системы помощи водителю и информационно-развлекательные технологии.

Кроссовер оснащается эффективными и экономичными двигателями линейки Smartstream: 2.5 MPI (180 л.с., 232 Нм) и 3.5 MPI (249 л.с., 332 Нм). Мотор 2.5 сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, 3.5 - с 8-ступенчатым "автоматом" с селектором-шайбой. Оба варианта имеют полный привод. Система Terrain Mode обеспечивает оптимизированные тяговые возможности в грязи, на снегу или в песке за счет точного управления системой стабилизации и распределения крутящего момента, передающегося на каждое колесо.

Kia Sorento четвертого поколения имеет высокий уровень оснащения, являющийся одним из лучших в классе. В него по умолчанию входят интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией полной остановки и возобновления движения Stop&Go, системы курсовой устойчивости (ESC) и помощи при экстренном торможении (BAS), ассистент старта на подъеме (НАС), система помощи при спуске (DBS), интегрированная система активного управления (VSM), система курсовой устойчивости прицепа (TSA), контроль давления в шинах (TPMS), функция напоминания о пассажирах на заднем ряду (ROA), фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности. Автомобиль уже в базовой комплектации оснащается системой выбора режимов движения Drive Mode Select, мультимедиа-системой с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, камерой заднего вида, раздельным климат-контролем, датчиками света и дождя, электроприводом кресла водителя и улучшенной шумоизоляцией лобового стекла.

Kia Sorento для рынка Казахстана производится на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Костанае и обеспечивается гарантией в 5 лет или 150 000 км пробега.

Подробная информация о Kia Sorento, комплектации, цены и контакты дилеров доступны на сайте.

Информационная линия Kia в Казахстане: 555 (звонок бесплатный).

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