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Дым от лесных пожаров в России накрыл две области Казахстана

Фото: pixabay.com 7 июля 2021, 10:02

В результате изменения ветра, дым и смог сместились на приграничные территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей и далее к Костанаю.

Дым от природного пожара в Курганской области дошел до Костаная, сообщает zakon.kz.

По информации Главного управления МЧС России по Курганской области, 6 июля произошло возгорание леса и сухой травы в районе населенного пункта Новотроицкий Курганской области.

В результате изменения ветра дым и смог сместились на приграничные территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей и далее к Костанаю. В самом Костанае и в окрестностях города обстановка стабильная, пожаров нет. ДЧС Костанайской области

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