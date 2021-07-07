Люди избегают "живых" свиданий из-за страха заразиться - опрос

Опрос был проведен по заказу "Лаборатории Касперского" агентством Sapio в июне 2021 года. В нем приняли участие более 18 тыс. респондентов по всему миру.

"Лаборатория Касперского" провела опрос среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств по всему миру и выяснила, что 42% готовы встретиться лично только при условии, если новый знакомый или знакомая привит(а) или имеет антитела к коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Опрос был проведен по заказу "Лаборатории Касперского" агентством Sapio в июне 2021 года. В нем приняли участие более 18 тыс. респондентов по всему миру.

Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в Интернете. Если до 2020 года онлайн-знакомства не приводили к личным встречам только у 16%, то теперь общение остается виртуальным у примерно трети (35%) пользователей дейтинговых сервисов. "Лаборатория Касперского"

Согласно опросу, люди избегают "живых" свиданий не только из-за ограничений и страха заразиться.

Их беспокоит и другое. Почти каждый пятый (18%) не чувствует себя в безопасности при первой встрече лицом к лицу с человеком из Сети. Это вполне объяснимо: 65% боятся, что новый знакомый или знакомая окажется не тем, за кого он или она себя выдает. Более половины опасаются подвергнуться преследованию как в цифровом (55%), так и в реальном мире (54%). Люди пытаются снизить эти риски. Так, большинство (72%), прежде чем встречаться вживую, хотят сначала пообщаться по видеосвязи или хотя бы просто поговорить по телефону. "Лаборатория Касперского"

Коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии Валерий Зубанов напомнил, что следует внимательно относиться к своим личным данным на просторах Интернета.

Не выкладывать слишком много информации о себе и тщательно обдумывать, какими данными вы готовы поделиться с малознакомым человеком в Сети. Злоумышленники умеют сопоставлять данные, которые собирают из открытых источников, и могут использовать их для фишинга, шантажа или мошенничества, - отметил он.

В компании рекомендуют владельцам аккаунтов в сервисах для онлайн-знакомств:

не делиться фотографиями, на которых указаны место работы или проживания либо другие приватные данные;

в начале общения использовать мессенджер, встроенный в сервис. Не давать свой номер телефона сразу и не торопиться переносить общение в сторонний мессенджер;

не переходить по подозрительным ссылкам от малознакомых людей;

использовать эффективное защитное решение, которое обезопасит от попытки перейти по фишинговой ссылке или скачать зараженный файл, например, Kaspersky Security Cloud.

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