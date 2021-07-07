Сильные дожди и град ожидаются в Казахстане

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Циклон, сформировавшийся на севере Каспийского моря, и связанные с ним фронтальные разделы, с 8 по 10 июля будут смещаться в северо-восточном направлении, охватывая при этом всю территорию Казахстана.