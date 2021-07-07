Три массажных салона с проститутками ликвидировали в элитных коттеджах Алматы

Работники заведений доставлены в ДП города.

Три массажных салона ликвидировали в Бостандыкском и Медеуском районах Алматы, передает zakon.kz.

Интим-салоны располагались в элитных коттеджах.

На трех объектах задержаны 20 "массажисток" и три администратора. Двое из работников салонов - уроженцы Узбекистана и России, еще одна - гражданка Кыргызстана, - уточнил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

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