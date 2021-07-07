Курс доллара подскочил после выходных

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Доллар подорожал на 2,60 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,76 тенге, поднявшись сразу на 2,60 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-429,6 тенге, евро – 505-508,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,84 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 7 июля.
Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,12%, составив $73,46 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подросли на 0,03% - до $74,55 за баррель.
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