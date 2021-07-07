Mercedes и BMW "пострадали" от пьяного водителя

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Пострадавших нет.
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал массовое ДТП в Алматы, сообщает zakon.kz.
По данным полиции города, инцидент произошел вечером 5 июля.
Двигаясь по ул. Казачка в северном направлении, водитель врезался в Mercedes, а затем протаранил BMW. Пострадавших нет, - уточнил начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
На видео, опубликованном в Instagram, водитель после совершенного ДТП ведет себя агрессивно и пытается "разобраться".
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