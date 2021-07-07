В Казахстане будут платить за лицензию на экспорт гречихи

В июне 2021 года коллегия Евразийской экономической комиссии ввела некоторые ограничения.

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "Об утверждении Правил выдачи лицензии на экспорт гречихи с территории Республики Казахстан в третьи страны", сообщает zakon.kz.

Согласно правилам, лицензия на экспорт гречихи с территории Республики Казахстан в третьи страны выдается уполномоченным органом до 31 августа 2021 года включительно.

Объем экспортной квоты в отношении гречихи составляет 4200 тонн.

При выдаче лицензии на экспорт гречихи в бюджет по месту нахождения физического или юридического лица уплачивается лицензионный сбор (…), который составляет 10 месячных расчетных показателей (29 170 тенге), - говорится в документе.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Для получения лицензии на экспорт гречихи необходимо представить в уполномоченный орган следующие документы:

заявление на выдачу лицензии на экспорт гречихи; документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации); копию документа, подтверждающего оплату в бюджет лицензионного сбора; электронную копию внешнеторгового договора (контракта), приложения или дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копию иного документа, подтверждающего намерения сторон.

Документ размещен на сайте открытые "НПА" до 20 июля.

Это связано с тем, что в июне 2021 года коллегия Евразийской экономической комиссии ввела некоторые ограничения. Они коснулись экспорта гречихи и будут носить временный характер и действовать до 31 августа.

Как сообщает "КазахЗерно", 5 июня РФ ввела временный запрет на вывоз гречихи, преследуя цель стабилизировать цены на нее на рынке.

Для Белоруссии, Армении, Кыргызстана и РФ установили нулевую квоту. Для Казахстана она составляет 4,2 тыс. тонн.

Под третьими странами понимают государства, которые не входят в состав ЕАЭС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!