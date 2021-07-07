Я ухожу с эстрады - бывшая возлюбленная Тимати записала очередной трек

Скоро услышите полностью.

Модель Анастасия Решетова заявила о второй записанной композиции, сообщает zakon.kz.

Новостью блогер поделилась с поклонниками в Instagram.

Ловите сниппет. Это последняя композиция и ухожу с эстрады. Скоро услышите полностью. А пока можно предположить - с кем я записала этот трек, - написала она.

Однако большинство комментаторов остались недовольны и отметили, что "ее уже не остановить".

Стоит отметить, что 28 мая Решетова выпустила первую песню под названием "Без него".

Это не про цифры, чарты и пиар. Это про эмоции, которые когда-то могла переживать каждая из вас, - написала модель.

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