Я ухожу с эстрады - бывшая возлюбленная Тимати записала очередной трек

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Скоро услышите полностью.
Модель Анастасия Решетова заявила о второй записанной композиции, сообщает zakon.kz.
Новостью блогер поделилась с поклонниками в Instagram.
Ловите сниппет. Это последняя композиция и ухожу с эстрады. Скоро услышите полностью. А пока можно предположить - с кем я записала этот трек, - написала она.
Однако большинство комментаторов остались недовольны и отметили, что "ее уже не остановить".
Стоит отметить, что 28 мая Решетова выпустила первую песню под названием "Без него".
Это не про цифры, чарты и пиар. Это про эмоции, которые когда-то могла переживать каждая из вас, - написала модель.
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