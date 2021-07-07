Казахстанцы обсуждают эффективность лечения коронавируса одуванчиком

Выводы преждевременны.

В Казнете распространяют сообщение о новом эффективном лечении коронавируса, сообщает zakon.kz.

На этот раз речь идет об экстракте листьев одуванчика.

Привычное всем растение предположительно способно блокировать связывание спайк-белка коронавируса с поверхностью клеток и тем самым предотвращать заражение, - говорится в публикации.

Однако эксперты уточняют, что это не совсем так.

Информация о новом исследовании появилась на сайте, который специализируется на распространении теорий заговора и на фейковых новостях.

В качестве источников новости на портале указаны такие платформы, как BioRXiv.org, Naturalnews.com и научный журнал SienceDirect.com.

BioRXiv публикует множество статей, связанных с COVID19. Напоминание: они не подвергались официальной экспертной оценке и не должны определять поведение, связанное со здоровьем, или сообщаться в прессе как окончательные, — гласит предупреждение, размещенное на сайте.

Также, портал Naturalnews.com не является надежным.

SienceDirect.com в свою очередь публикует научно обоснованные данные. Однако там можно найти лишь материал, посвященный фитохимическим и фармакологическим характеристикам одуванчика обыкновенного. Причем эта статья появилась 11 октября 2006 года.

Из этого следует, что выводы об эффективности экстракта листьев одуванчика при лечении COVID-19 преждевременны. Исследование, в котором описано влияние растения на возбудителя болезни, не имеет рецензии, проводилось лишь на клеточных линиях. Другие источники, указанные в новости о сенсационном открытии, не ссылаются на это исследование и не упоминают его авторов, - отмечено в публикации Stopfake.kz.

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